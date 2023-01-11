Через ворожі обстріли Сумщини після деокупації обсяги руйнувань майже потроїлися - голова ОВА

Цитата

«У нас 127 освітніх закладів в області пошкоджені або зруйновані. Кількість цих об'єктів зростає. Якщо в період деокупації Сумської області у квітні у нас було близько 1800 об'єктів пошкоджено, зруйновано, то станом на сьогодні їх вже 4700. Тобто вже 9 місяців немає тут російських військових, немає бойових дій, але через обстріли з території рф у нас руйнування майже потроїлися», - розповів Живицький.

Доповнення

Росіяни вранці обстріляли із мінометів Зноб-Новгородську громаду в Сумській області. Пошкоджено житловий будинок.