Из-за вражеских обстрелов Сумской области после деоккупации объемы разрушений почти утроились - глава ОВА

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«У нас 127 образовательных учреждений в области повреждены или разрушены. Количество этих объектов растет. Если в период деоккупации Сумской области в апреле у нас было около 1800 объектов повреждено, разрушено, то по состоянию на сегодня их уже 4700. То есть уже 9 месяцев нет здесь российских военных, нет боевых действий, но из-за обстрелов с территории рф у нас разрушения почти утроились», - рассказал Живицкий.

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Россияне утром обстреляли из минометов Зноб-Новгородскую громаду в Сумской области. Поврежден жилой дом.