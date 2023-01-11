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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Из-за вражеских обстрелов Сумской области после деоккупации объемы разрушений почти утроились - глава ОВА

Киев • УНН

 • 381676 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Сумской области повреждены и разрушены 4,7 тыс. объектов из-за российских обстрелов, в апреле было около 1800. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Из-за вражеских обстрелов Сумской области после деоккупации объемы разрушений почти утроились - глава ОВА

Цитата

«У нас 127 образовательных учреждений в области повреждены или разрушены. Количество этих объектов растет. Если в период деоккупации Сумской области в апреле у нас было около 1800 объектов повреждено, разрушено, то по состоянию на сегодня их уже 4700. То есть уже 9 месяцев нет здесь российских военных, нет боевых действий, но из-за обстрелов с территории рф у нас разрушения почти утроились», - рассказал Живицкий.

Дополнение

Россияне утром обстреляли из минометов Зноб-Новгородскую громаду в Сумской области. Поврежден жилой дом.

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