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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 4306 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
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Через удари рф на Харківщині є загиблий та 6 постраждалих

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За минулу добу російські війська атакували Харків та 4 райони області, внаслідок чого загинула одна людина та 6 отримали поранення. Пошкоджено десятки будівель, включаючи житлові будинки, університет і театр.

Одна людина загинула, ще шість людей постраждали у Харківській області внаслідок атак російських військ за минулу добу, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, ворог атакував Харків та чотири райони області.

По Харкову вночі ворог завдав ударів, що призвели до руйнувань у Київському та Шевченківському районах. Унаслідок падіння уламків БПЛА "Герань" пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, університет, театр та кафе.

У дев’ятиповерхівці спалахнула пожежа, двоє жінок 40 і 86 років зазнали гострої реакції на стрес, п’ятьох людей врятували. Також пошкоджено тротуар та контактну мережу тролейбуса.

Окрім того:

  • 20:14, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ – внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда.
    • 17:05, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Орішанка – влучання КАБ у відкриту місцевість. У с. Золочів поцілили два КАБи, пошкоджено двоповерховий будинок.
      • 15:00, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова-Новоселівка – через обстріл артилерією пошкоджено мобільне укриття, три приватні будинки та дві господарчі споруди.
        • 14:00, Куп'янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка – унаслідок атаки FPV-дроном постраждав 55-річний чоловік.
          • 13:30, Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ – на дорозі між селами Білий Колодязь та Караїчне внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено легковий автомобіль. Один чоловік загинув, ще один поранений.
            • 13:00, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ – удар FPV-дрона пошкодив господарчу споруду.
              • 12:35, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів – через удар КАБ пошкоджено 20 будинків і 4 господарчі споруди. Постраждала жінка, її госпіталізовано.
                • 12:00, Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Підвисоке – через обстріл з РСЗВ пошкоджено лінію електропередач.
                  • 11:46, Богодухівський р-н, с. Золочів – внаслідок удару КАБ знищено два гаражі, пошкоджено кілька багатоповерхівок і автомобілі. Постраждала жінка, госпіталізована.
                    • 11:30, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Уди, с. Миронівка, с. Рідне – зафіксовано влучання трьох КАБів у відкриту територію.

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                      Через удари рф на Харківщині є загиблий та 6 постраждалих | УНН