Через удари рф на Харківщині є загиблий та 6 постраждалих
Київ • УНН
За минулу добу російські війська атакували Харків та 4 райони області, внаслідок чого загинула одна людина та 6 отримали поранення. Пошкоджено десятки будівель, включаючи житлові будинки, університет і театр.
Одна людина загинула, ще шість людей постраждали у Харківській області внаслідок атак російських військ за минулу добу, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, ворог атакував Харків та чотири райони області.
По Харкову вночі ворог завдав ударів, що призвели до руйнувань у Київському та Шевченківському районах. Унаслідок падіння уламків БПЛА "Герань" пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, університет, театр та кафе.
У дев’ятиповерхівці спалахнула пожежа, двоє жінок 40 і 86 років зазнали гострої реакції на стрес, п’ятьох людей врятували. Також пошкоджено тротуар та контактну мережу тролейбуса.
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- 20:14, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ – внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда.
- 17:05, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Орішанка – влучання КАБ у відкриту місцевість. У с. Золочів поцілили два КАБи, пошкоджено двоповерховий будинок.
- 15:00, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова-Новоселівка – через обстріл артилерією пошкоджено мобільне укриття, три приватні будинки та дві господарчі споруди.
- 14:00, Куп'янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка – унаслідок атаки FPV-дроном постраждав 55-річний чоловік.
- 13:30, Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ – на дорозі між селами Білий Колодязь та Караїчне внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено легковий автомобіль. Один чоловік загинув, ще один поранений.
- 13:00, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ – удар FPV-дрона пошкодив господарчу споруду.
- 12:35, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів – через удар КАБ пошкоджено 20 будинків і 4 господарчі споруди. Постраждала жінка, її госпіталізовано.
- 12:00, Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Підвисоке – через обстріл з РСЗВ пошкоджено лінію електропередач.
- 11:46, Богодухівський р-н, с. Золочів – внаслідок удару КАБ знищено два гаражі, пошкоджено кілька багатоповерхівок і автомобілі. Постраждала жінка, госпіталізована.
- 11:30, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Уди, с. Миронівка, с. Рідне – зафіксовано влучання трьох КАБів у відкриту територію.
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