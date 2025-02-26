Из-за ударов рф в Харьковской области есть погибший и 6 пострадавших

Один человек погиб, еще шесть человек пострадали в Харьковской области в результате атак российских войск за минувшие сутки, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, враг нанес удары по Харькову и четырех районах области.

По Харькову ночью враг нанес удары, которые привели к разрушениям в Киевском и Шевченковском районах. В результате падения обломков БПЛА "Герань" повреждены жилые многоквартирные дома, университет, театр и кафе.

В девятиэтажке вспыхнул пожар, две женщины 40 и 86 лет получили острую реакцию на стресс, пять человек спасли. Также поврежден тротуар и контактная сеть троллейбуса.

Кроме того:

20:14, Купянский р-н, г. Купянск - в результате обстрела загорелась хозяйственная постройка.

17:05, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Орешанка - попадание КАБ в открытую местность. В с. Золочев попали два КАБа, поврежден двухэтажный дом.

15:00, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Клинова-Новоселовка - из-за обстрела артиллерией повреждено мобильное укрытие, три частных дома и две хозяйственные постройки.

14:00, Купянский р-н, Двуречанская ТГ, с. Кутьковка - в результате атаки FPV-дроном пострадал 55-летний мужчина.

13:30, Чугуевский р-н, Волчанская ТГ - на дороге между селами Белый Колодец и Караичное в результате обстрела из РСЗО поврежден легковой автомобиль. Один человек погиб, еще один ранен.

13:00, Купянский р-н, г. Купянск - удар FPV-дрона повредил хозяйственную постройку.

12:35, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев - из-за удара КАБ повреждены 20 домов и 4 хозяйственные постройки. Пострадала женщина, она госпитализирована.

12:00, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Подвысокое - из-за обстрела из РСЗО повреждена линия электропередач.

11:46, Богодуховский р-н, с. Золочев - в результате удара КАБ уничтожено два гаража, повреждено несколько многоэтажек и автомобили. Пострадала женщина, госпитализирована.

11:30, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Уды, с. Мироновка, с. Родное - зафиксировано попадание трех КАБов в открытую территорию.

В поле между селами Печенеги и Юрченково на взрывном устройстве подорвался 52-летний мужчина, он госпитализирован.

В Харькове зафиксировано четыре прилета БПЛА, пострадали два человека - мэр