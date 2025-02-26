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Из-за ударов рф в Харьковской области есть погибший и 6 пострадавших

Из-за ударов рф в Харьковской области есть погибший и 6 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 10630 просмотра

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За минувшие сутки российские войска атаковали Харьков и 4 района области, в результате чего погиб один человек и 6 получили ранения. Повреждены десятки зданий, включая жилые дома, университет и театр.

Один человек погиб, еще шесть человек пострадали в Харьковской области в результате атак российских войск за минувшие сутки, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, враг нанес удары по Харькову и четырех районах области.

По Харькову ночью враг нанес удары, которые привели к разрушениям в Киевском и Шевченковском районах. В результате падения обломков БПЛА "Герань" повреждены жилые многоквартирные дома, университет, театр и кафе.

В девятиэтажке вспыхнул пожар, две женщины 40 и 86 лет получили острую реакцию на стресс, пять человек спасли. Также поврежден тротуар и контактная сеть троллейбуса.

Кроме того:

  • 20:14, Купянский р-н, г. Купянск - в результате обстрела загорелась хозяйственная постройка.
    • 17:05, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Орешанка - попадание КАБ в открытую местность. В с. Золочев попали два КАБа, поврежден двухэтажный дом.
      • 15:00, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Клинова-Новоселовка - из-за обстрела артиллерией повреждено мобильное укрытие, три частных дома и две хозяйственные постройки.
        • 14:00, Купянский р-н, Двуречанская ТГ, с. Кутьковка - в результате атаки FPV-дроном пострадал 55-летний мужчина.
          • 13:30, Чугуевский р-н, Волчанская ТГ - на дороге между селами Белый Колодец и Караичное в результате обстрела из РСЗО поврежден легковой автомобиль. Один человек погиб, еще один ранен.
            • 13:00, Купянский р-н, г. Купянск - удар FPV-дрона повредил хозяйственную постройку.
              • 12:35, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев - из-за удара КАБ повреждены 20 домов и 4 хозяйственные постройки. Пострадала женщина, она госпитализирована.
                • 12:00, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Подвысокое - из-за обстрела из РСЗО повреждена линия электропередач.
                  • 11:46, Богодуховский р-н, с. Золочев - в результате удара КАБ уничтожено два гаража, повреждено несколько многоэтажек и автомобили. Пострадала женщина, госпитализирована.
                    • 11:30, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Уды, с. Мироновка, с. Родное - зафиксировано попадание трех КАБов в открытую территорию.

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