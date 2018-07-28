Через тайфун в Японії скасували вже 400 авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Тайфун "Джондарі" поблизу східного узбережжя Японії призвів до скасування уже понад 400 авіарейсів станом на вечір суботи, передає УНН з посиланням на NHK.
"За даними на 18:30 у суботу в Японії було скасовано 415 авіарейсів через наближення тайфуну до східного узбережжя країни", - йдеться у повідомленні.
Авіакомпанії Japan Airlines і All Nippon Airways скасували 131 і 130 авіарейсів відповідно.
Багато з цих рейсів повинні були вилітати або прилітати в Токійський аеропорт Ханеда, а також в аеропорт Наріта на схід від Токіо.
Тим часом, через наближення тайфуну було скасовано або відкладено низку заходів під відкритим небом, запланованих в регіоні Канто.
До відкладених заходів потрапив і фестиваль феєрверків на токійській річці Сумідагава, який був запланований на суботу. Цей фестиваль почали проводити ще в епоху Едо в 1733 році і зараз він перетворився в одне з найзнаменитіших і великих заходів такого роду.
За повідомленнями метеорологічного управління Японії, потужний тайфун, як очікується, обрушиться на розташований в центральній частині Японії район Токай. За прогнозом синоптиків, це станеться в ніч з суботи на неділю. При цьому тайфун у міру наближення до суші не втратить своєї потужності.
Слідом за префектурою Тіба і ланцюгом островів Ідзу частина території префектури Сідзуока вже опинилася у штормовій зоні.
На цей раз тайфун йде незвичайним, так званим, "західним" курсом, і синоптики попереджають, що зони, в яких шторм вируватиме з особливою силою і де випаде максимальна кількість опадів, можуть відрізнятися від ділянок, які зазвичай беруть на себе основний удар у час тайфуну.
Нагадаємо, тайфун загрожує Японії після смертельної спеки.