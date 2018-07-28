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Из-за тайфуна в Японии отменили уже 400 авиарейсов

Из-за тайфуна в Японии отменили уже 400 авиарейсов

Киев  •  УНН

 • 8597 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Тайфун "Джондари" у восточного побережья Японии привел к отмене уже более 400 авиарейсов по состоянию на вечер субботы, передает УНН со ссылкой на NHK.

"По данным на 18:30 в субботу в Японии было отменено 415 авиарейсов из-за приближения тайфуна к восточному побережью страны", - говорится в сообщении.

Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили 131 и 130 авиарейсов соответственно.

Многие из этих рейсов должны были вылетать или прилетать в Токийский аэропорт Ханэда, а также в аэропорт Нарита к востоку от Токио.

Между тем, из-за приближения тайфуна было отменено или отложено ряд мероприятий под открытым небом, запланированных в регионе Канто.

К отложенных мероприятий попал и фестиваль фейерверков на токийской реке Сумидагава, который был запланирован на субботу. Этот фестиваль начали проводить еще в эпоху Эдо в 1733 году и сейчас он превратился в один из самых знаменитых и крупных мероприятий такого рода.

По сообщениям метеорологического управления Японии, мощный тайфун, как ожидается, обрушится на расположенный в центральной части Японии район Токай. По прогнозу синоптиков, это произойдет в ночь с субботы на воскресенье. При этом тайфун по мере приближения к суше не потеряет своей мощности.

Вслед за префектурой Тиба и цепью островов Идзу часть территории префектуры Сидзуока уже оказалась в штормовой зоне.

На этот раз тайфун идет необычным, так называемым, "западным" курсом, и синоптики предупреждают, что зоны, в которых шторм будет бушевать с особой силой и где выпадет максимальное количество осадков, могут отличаться от участков, которые обычно принимают на себя основной удар во время тайфуна.

Напомним, тайфун угрожает Японии после смертельной жары.

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