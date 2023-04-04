Через суперечки військове керівництво рф хоче замінити пвк "вагнер" на більш контрольованих - британська розвідка

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"росія, імовірно, прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії (пвк), щоб зрештою замінити пвк групи вагнера у її значній бойовій ролі в Україні. Це відбувається в контексті гучної суперечки між міністерством оборони росії та групою вагнера. російське військове керівництво, імовірно, хоче замінити пвк, на таке, над яким воно матиме більше контролю. Проте жодна інша відома російська пвк наразі не наближається до вагнера чи її бойової потужності", - зазначається у звіті.

На думку аналітиків, росія, ймовірно, бачить, що пвк в Україні й надалі будуть корисними, оскільки менш обмежені рівнем оплати праці та "неефективністю", які перешкоджають результативності регулярної армії. За словами британських експертів, російське керівництво, мабуть, вважає, що суспільство сприйме великі втрати серед пвк краще, ніж звичайні військові втрати.

Доповнення

У британській розвідці вказували, що міноборони росії почало активну кампанію у ЗМІ, щоб відротити імідж 155-й дивізіону, який провалив атаки під Вугледаром, аби це не пов’язували з російським старшим військовим керівництвом.

11 січня 2023 року начальник генерального штабу (гш) росії генерал валерій герасимов прийняв особисте командування «спеціальною військовою операцією», як у рф називають війну проти України. Надання таких повноважень герасимову, як вказали у МО Британії, "характеризувалося спробою розпочати загальний зимовий наступ із метою розширення російського контролю за всім регіоном Донбасу". "Через вісімдесят днів стає все більш очевидним, що цей проект зазнав невдачі", наголосили у британській розвідці.