Британська розвідка: міноборони рф почало кампанію героїзації бригади невдах, щоб прикрити власні провали

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На думку аналітиків британської розвідки, міноборони росії, ймовірно, проводить цілеспрямовану інформаційну операцію, щоб відродити репутацію бригади, яка стала "синонімом нещодавніх невдач росії" у війні в Україні.

Упродовж березня 2023 року діяльність 155-ї окремої морської піхотної бригади, як вказано, висвітлювалась за допомогою деяких із відеозаписів бойових дій з російських шоломних камер. Були телевізит соловйова, публічні повідомлення про те, що формація перебуває у «піднесеному настрої з твердою рішучістю досягти поставлених цілей», зображення, на яких показано переозброєння 155-ї бригади на модифіковані танки, вказує МО Британії.

Цитата

"Насправді 155-й дивізіон принаймні двічі за останні шість місяців знизив боєздатний статус через те, що брав участь у тактично недосконалих фронтових атаках поблизу Вугледара в Донецькій області. Зусилля міністерства оборони відродити імідж бригади, ймовірно, відображають занепокоєння тим, як її невдачі все більше пов’язували з російським старшим військовим керівництвом",- зазначається у звіті.

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 173 990 осіб, 3616 танків та сотень одиниць військової техніки.

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