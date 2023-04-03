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Британська розвідка: міноборони рф почало кампанію героїзації бригади невдах, щоб прикрити власні провали

Британська розвідка: міноборони рф почало кампанію героїзації бригади невдах, щоб прикрити власні провали

Київ • УНН

 • 1535663 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міноборони росії почало активну кампанію у ЗМІ, щоб відротити імідж бригади, яка провалила атаки під Вугледаром, аби це не пов’язували з російським старшим військовим керівництвом, повідомляє у звіті на основы розвідданих Міноборони Великої Британії, пише УНН.

Деталі

На думку аналітиків британської розвідки, міноборони росії, ймовірно, проводить цілеспрямовану інформаційну операцію, щоб відродити репутацію бригади, яка стала "синонімом нещодавніх невдач росії" у війні в Україні.

Упродовж березня 2023 року діяльність 155-ї окремої морської піхотної бригади, як вказано, висвітлювалась за допомогою деяких із відеозаписів бойових дій з російських шоломних камер. Були телевізит соловйова, публічні повідомлення про те, що формація перебуває у «піднесеному настрої з твердою рішучістю досягти поставлених цілей», зображення, на яких показано переозброєння 155-ї бригади на модифіковані танки, вказує МО Британії.

Цитата

"Насправді 155-й дивізіон принаймні двічі за останні шість місяців знизив боєздатний статус через те, що брав участь у тактично недосконалих фронтових атаках поблизу Вугледара в Донецькій області. Зусилля міністерства оборони відродити імідж бригади, ймовірно, відображають занепокоєння тим, як її невдачі все більше пов’язували з російським старшим військовим керівництвом",- зазначається у звіті.

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 173 990 осіб, 3616 танків та сотень одиниць військової техніки. 

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