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Ще плюс 630: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Ще плюс 630: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Київ • УНН

 • 293937 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 173 990 осіб, 3616 танків та сотень одиниць військової техніки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:

· особового складу ‒ близько 173 990 (+630) осіб ліквідовано;

· танків ‒ 3616 (+1) од;

· бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од;

· артилерійських систем – 2683 (+8) од;

· РСЗВ – 527 (+1) од;

· засоби ППО ‒ 279 (+1) од;

· літаків – 306 (+0) од;

· гелікоптерів – 291 (+0) од;

· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0);

· крилаті ракети ‒ 911 (+0);

· кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;

· автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од;

· спеціальна техніка ‒ 296 (+2).

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