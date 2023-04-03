Британская разведка: минобороны рф начало кампанию героизации бригады неудачников, чтобы прикрыть собственные провалы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Минобороны россии начало активную кампанию в СМИ, чтобы реанимировать имидж бригады, которая провалила атаки под Угледаром, лишь бы это не связывали с российским старшим военным руководством, сообщает в отчете МО Великобритании, пишет УНН.
Детали
По мнению аналитиков британской разведки, минобороны россии, вероятно, проводит целенаправленную информационную операцию, чтобы возродить репутацию бригады, которая стала "синонимом недавних неудач россии" в Украине.
В течение марта 2023 года деятельность 155-й отдельной морской пехотной бригады, как указано, освещалась с помощью некоторых из видеозаписей боевых действий с российских шлемных камер. Были телевизит соловьева, публичные сообщения о том, что формация находится в «приподнятом настроении с твердой решимостью достичь поставленных целей», изображения, на которых показано перевооружение 155-й бригады на модифицированные танки, указывают в МО Британии.
Цитата
"На самом деле 155-й дивизион по крайней мере дважды за последние шесть месяцев снизил боеспособный статус из-за того, что участвовал в тактически несовершенных фронтовых атаках вблизи Угледара в Донецкой области. Усилия министерства обороны возродить имидж бригады, вероятно, отражают обеспокоенность тем, как ее неудачи все больше связывали с российским старшим военным руководством", - отмечается в отчете.
Дополнение
По данным Генерального штаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 173 990 человек, 3616 танков и сотен единиц военной техники.
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