"Проект зазнав невдачі": британська розвідка оцінила керівництво герасимова війною в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Британське Міноборони у звіті на основі розвідданих оцінило керівництво начальника генштабу росії валерія герасимова війною в Україні, вказавши, що існує реальна ймовірність того, що він розсуває межі того, як довго політичне керівництво росії буде терпіти провали, пише УНН.
Деталі
11 січня 2023 року начальник генерального штабу (гш) росії генерал валерій герасимов прийняв особисте командування «спеціальною військовою операцією», як у рф називають війну проти України.
Надання таких повноважень герасимову, як вказали у МО Британії, "характеризувалося спробою розпочати загальний зимовий наступ із метою розширення російського контролю за всім регіоном Донбасу".
"Через вісімдесят днів стає все більш очевидним, що цей проект зазнав невдачі", - наголосили у британській розвідці.
"На кількох напрямках уздовж донбаського фронту російські сили досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману внаслідок осінньої «часткової мобілізації»", - вказали у МО Британії.
"Після десяти років на посаді начальника генерального штабу існує реальна ймовірність того, що герасимов розсуває межі того, як довго політичне керівництво росії буде терпіти провали", - вказали у британській розвідці.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 173 990 осіб, 3616 танків та сотень одиниць військової техніки.