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Из-за споров военное руководство рф хочет заменить пвк "вагнер" на более контролируемых - британская разведка

Киев • УНН

 • 575664 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы заменить "вагнеровцев" в их значительной боевой роли в Украине, сообщает в отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании, пишет УНН.

Цитата

"россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (чвк), чтобы в конечном итоге заменить чвк группы вагнера в ее значительной боевой роли в Украине. Это происходит в контексте громкого спора между министерством обороны россии и группой вагнера. российское военное руководство, вероятно, хочет заменить чвк на такую, над которой оно будет иметь больше контроля. Однако ни одна другая известная российская чвк пока не приближается к вагнеру или ее боевой мощи", - сообщается в отчете.

По мнению аналитиков, россия, вероятно, видит, что чвк в Украине и в дальнейшем будут полезными, поскольку менее "ограничены уровнем оплаты" труда и "неэффективностью", которые препятствуют результативности регулярной армии. По словам британских экспертов, российское руководство, видимо, считает, что общество воспримет большие потери среди чвк лучше, чем обычные военные потери.

Дополнение

Минобороны россии начало активную кампанию в СМИ, чтобы отротить имидж 155-й дивизиона, который провалил атаки под Угледаром, чтобы это не связывали с российским старшим военным руководством. 

11 января 2023 года начальник генерального штаба (гш) россии генерал валерий Герасимов принял личное командование «специальной военной операцией», как в рф называют войну против Украины. Предоставление таких полномочий Герасимову, как указали в МО Великобритании, "характеризовалось попыткой начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса". "Через восемьдесят дней становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", отметили в британской разведке.

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