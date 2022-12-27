Через сильний снігопад в Японії загинули 17 осіб, десятки поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сильний сніг у Японії забрав життя 17 і ще понад 90 людей постраждали. Сотні будинків залишилися без світла, повідомили в понеділок представники служби боротьби зі стихійними лихами.
Про це інформує УНН з посиланням на АР.
Деталі
За даними Агентства з боротьби з пожежами та стихійними лихами, через сильні снігопади на різдвяні вихідні кількість загиблих сягнула 17 і поранених до 93 осіб. Багато з них впали під час прибирання снігу з дахів або були поховані під товстими купами снігу.
Муніципалітети постраждалих від снігу регіонів закликали жителів бути обережними під час снігоприбиральних робіт і не працювати поодинці.
Додамо
У США внаслідок сніжної бурі та холодів загинуло щонайменше 55 осіб. Очікується, що число жертв зросте, оскільки сніг продовжує покривати округ Ері, залишаючи дороги в багатьох районах непроїзними.