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Сніжна буря у США: кількість загиблих зросла до 55

Сніжна буря у США: кількість загиблих зросла до 55

Київ • УНН

 • 639285 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У США внаслідок сніжної бурі та холодів загинуло щонайменше 55 осіб. Очікується, що число жертв зросте, оскільки сніг продовжує покривати округ Ері, залишаючи дороги в багатьох районах непроїзними. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Очікується, що сніг випадатиме в окрузі Ері до вівторка, 27 грудня. По всій країні різко впала температура повітря, через величезні снігові замети люди залишаються у ​​своїх будинках, рух дорогою ускладнений. За даними ЗМІ, шторм забрав життя щонайменше 55 людей. Смертні випадки зафіксовані в 12 штатах: Колорадо, Іллінойс, Канзас, Кентуккі, Мічиган, Міссурі, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннессі та Вісконсін.

Офіс судово-медичної експертизи в окрузі Ері повідомив, що 25 смертей були безпосередньо пов'язані з хуртовиною, більшість людей загинули через проблеми із серцем, а інших знайшли мертвими у своїх автомобілях. 

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул зазначила, що провела розмову з президентом США Джо Байденом, який "пообіцяв швидко схвалити" запит на федеральне оголошення про надзвичайний стан. Повідомляється, що унаслідок сніжної бурі близько 100 000 американців у Баффало залишилися без світла. Щоб усунути наслідки надзвичайної ситуації, були задіяні "тисячі бригад екстрених служб", що, ймовірно, було "найбільшою мобілізацією бригад комунальних служб в історії штату", зазначила Хочул.

Нагадаємо

У США потужний зимовий шторм викликав сильне похолодання від Великого озера, поблизу Канади, до американо-мексиканського кордону та привів до хаосу для подорожуючих під час Різдва.

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