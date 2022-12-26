Снежная буря в США: количество погибших возросло до 55

Детали

Ожидается, что снег будет выпадать в округе Эри до вторника, 27 декабря. По всей стране резко упала температура воздуха, из-за огромных снежных сугробов люди остаются в своих домах, движение по дороге затруднено. По данным СМИ, шторм унес жизни по меньшей мере 55 человек. Смертные случаи зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

Офис судебно-медицинской экспертизы в округе Эри сообщил, что 25 смертей были напрямую связаны с метелью, большинство людей погибли из-за проблем с сердцем, а других нашли мертвыми в своих автомобилях.

Губернаторка Нью-Йорка Кэти Хочул отметила, что провела разговор с президентом США Джо Байденом, который "пообещал быстро одобрить" запрос на федеральное объявление о чрезвычайном положении. Сообщается, что в результате снежной бури около 100 000 американцев в Баффало остались без света. Чтобы устранить последствия чрезвычайной ситуации, были задействованы "тысячи бригад экстренных служб", что, вероятно, было "самой большой мобилизацией бригад коммунальных служб в истории штата", отметила Хочул.

Напомним

В США мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Большого озера, вблизи Канады, до американо-мексиканской границы и привел к хаосу для путешественников во время Рождества.