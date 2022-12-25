У США жертвами снігової бурі та холодів стали десятки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У США внаслідок снігової бурі та холодів загинули щонайменше 35 людей. Зазначається, що мільйони жителів у неділю отримали попередження про ризики через негоду. У неділю вранці CNN наводив відомості про 26 загиблих.
Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
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Потужний зимовий шторм викликав сильне похолодання від Великого озера, поблизу Канади, до американо-мексиканського кордону та привів до хаосу для подорожуючих під час Різдва.
Влада не виключає збільшення кількості жертв і перебоїв з електрикою, які торкнуться сотень тисяч житлових будинків, а також безліч підприємств.
За словами співробітника Національної метеорологічної служби (NWS) Річа Отто, вранці в день Різдва температури в центральній та східній частинах США були значно нижчими від середнього рівня.
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“У деяких районах перебування на відкритому повітрі може призвести до обмороження за лічені хвилини”, — йдеться в бюлетені Національної метеорологічної служби.
Поліцейські, які прибули на місце події, підтвердили двох смертельних випадків, принаймні 46 транспортних засобів. Кілька агенцій з кількох округів продовжують рятувальні операції. Симптоми білого кольору зберігаються. Не рекомендується подорожувати. #OhioTurnpikeMP106Crash pic.twitter.com/PhPcwdrsEv— OSHP_NWOhio (@OSHP_NWOhio) 23 грудня 2022 р.