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Частина Херсона залишилася без світла через російські удари

Київ • УНН

 • 959234 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Через російські удари в Херсоні без світла лишилися більш ніж 15 000 абонентів. Про це УНН інформує з посиланням на голову Херсонської ОВА в Telegram.

Частина Херсона залишилася без світла через російські удари

Цитата

"Часткове відключення електроенергії у Херсоні через обстріли. У зв'язку з ударами армії рф були відключені від електропостачання більш ніж 15 000 абонентів. Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів", - повідомив Ярослав Янушевич.

Додамо

Херсонську область 18 січня російські війська обстріляли 56 разів, відомо про 4 поранених.

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