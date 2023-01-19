Частина Херсона залишилася без світла через російські удари
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Через російські удари в Херсоні без світла лишилися більш ніж 15 000 абонентів. Про це УНН інформує з посиланням на голову Херсонської ОВА в Telegram.
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"Часткове відключення електроенергії у Херсоні через обстріли. У зв'язку з ударами армії рф були відключені від електропостачання більш ніж 15 000 абонентів. Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів", - повідомив Ярослав Янушевич.
Додамо
Херсонську область 18 січня російські війська обстріляли 56 разів, відомо про 4 поранених.