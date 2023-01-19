Часть Херсона осталась без света из-за российских ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Из-за российских ударов в Херсоне без света остались более 15 000 абонентов. Об этом УНН информирует со ссылкой на главу Херсонской ОГА в Telegram.
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"Частичное отключение электроэнергии в Херсоне из-за обстрелов. В связи с ударами армии рф были отключены от электроснабжения более чем 15 000 абонентов. Сейчас продолжается работа по обследованию сетей и переключение потребителей", - сообщил Ярослав Янушевич.
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Херсонскую область 18 января российские войска обстреляли 56 раз, известно о 4 раненых.