Через ріст ножових нападів у Британії припиняють продавати ножі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Великій Британії на тлі росту нападів з ножами почали згортати продаж окремих кухонних ножів. Першою компанією, яка оголосила про припинення продажу наборів з одного ножа, стала мережа супермаркетів Asda, передає УНН з посиланням на Reuters.
У Британії підвищилась частота злочинів з використанням ножів, та зросла смертність внаслідок цих злочинів. Також все більше підлітків стають учасниками цих нападів.
"Ми знаємо, що поодинокі ножі є найпоширенішим типом ножа, який викрадають, тому ми вирішили прибрати ці речі з наших крамниць", - заявили у Asda.
Також варто зазначити, що у Британії продавати ножі особам, які не досягли 18 років, незаконно.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі чоловік побив свою дружину і напав з ножем на поліцейського, який прибув на виклик.
Нагадаємо, у російському Татарстані пацієнт клініки вийшов покурити з ножем у спині.