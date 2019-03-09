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Через ріст ножових нападів у Британії припиняють продавати ножі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У Великій Британії на тлі росту нападів з ножами почали згортати продаж окремих кухонних ножів. Першою компанією, яка оголосила про припинення продажу наборів з одного ножа, стала мережа супермаркетів Asda, передає УНН з посиланням на Reuters.

У Британії підвищилась частота злочинів з використанням ножів, та зросла смертність внаслідок цих злочинів. Також все більше підлітків стають учасниками цих нападів.

"Ми знаємо, що поодинокі ножі є найпоширенішим типом ножа, який викрадають, тому ми вирішили прибрати ці речі з наших крамниць", - заявили у Asda.

Також варто зазначити, що у Британії продавати ножі особам, які не досягли 18 років, незаконно.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі чоловік побив свою дружину і напав з ножем на поліцейського, який прибув на виклик. 

Нагадаємо, у російському Татарстані пацієнт клініки вийшов покурити з ножем у спині

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