Из-за роста ножевых нападений в Британии прекращают продавать ножи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Великобритании на фоне роста нападений с ножами начали сворачивать продажу отдельных кухонных ножей. Первой компанией, которая объявила о прекращении продажи наборов из одной ножа, стала сеть супермаркетов Asda, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В Британии повысилась частота преступлений с использованием ножей и выросла смертность в результате этих преступлений. Также все больше подростков становятся участниками этих нападений.
"Мы знаем, что отдельные ножи являются наиболее распространенным типом ножа, который похищают, поэтому мы решили убрать эти вещи из наших магазинов", - заявили в Asda.
Также стоит отметить, что в Британии продавать ножи лицам, не достигшим 18 лет, незаконно.
Как сообщал УНН, в Днепре мужчина избил свою жену и напал с ножом на полицейского, который прибыл на вызов.
Напомним, в российском Татарстане пациент клиники вышел покурить с ножом в спине.