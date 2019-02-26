У Татарстані пацієнт клініки вийшов покурити з ножем у спині

Так, на відео людина в трусах, з ножем у спині, по коридору прямує до виходу з медустанови. Люди намагаються його зупинити, на питання, куди він йде, чоловік відповідає: "Курити".

"Так, на жаль, це було у нас, в Татарстані, в Зеленодольській центральній районній лікарні ... Принаймні, коридори (на відеозаписі - ред.), ось це все, підтверджує те, що це був дійсно Зеленодольськ ... Зараз у цього пацієнта стан стабільний, він прооперований, у нього все добре, його життю нічого не загрожує", - сказала співрозмовниця агентства.

За її словами, чоловік був п'яний.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті нетверезий чоловік викрав автобус.