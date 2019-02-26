В Татарстане пациент клиники вышел покурить с ножом в спине

Так, на видео человек в трусах, с ножом в спине, по коридору направляется к выходу из медучреждения. Люди пытаются его остановить, на вопрос, куда он идет, мужчина отвечает: "Курить".

"Да, к сожалению, это было у нас, в Татарстане, в Зеленодольской центральной районной больнице … По крайней мере, коридоры (на видеозаписи – ред.), вот это все, подтверждает то, что это был действительно Зеленодольск … Сейчас у этого пациента состояние стабильное, он прооперирован, у него все хорошо, его жизни ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, мужчина был пьян.

Как сообщал УНН, на Закарпатье нетрезвый мужчина угнал автобус.