Через протести у Мінську закрили сім станцій метро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. З метою забезпечення безпеки у зв'язку з протестами в Мінську закрили сім станцій метро. Про це повідомляє УНН, посилаючись на TUT.By.
"З метою забезпечення безпеки пасажирів у столичному метро буде заборонено рух деякими станцій, повідомили в пресслужбі метрополітену. С 18:15 припинено вхід-вихід пасажирів зі станцій метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купаловська", "Немига", "Фрунзенська", "Молодіжна" та "Пушкінська". Потяги на цій станції не зупиняються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, влада Білорусі на тлі протестів, що почалися в неділю, 9 серпня, планують повністю відключити зв'язок в країні та запровадити комендантську годину.
Як повідомляв УНН, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.
У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.