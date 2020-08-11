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Через протести у Мінську закрили сім станцій метро

Через протести у Мінську закрили сім станцій метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. З метою забезпечення безпеки у зв'язку з протестами в Мінську закрили сім станцій метро. Про це повідомляє УНН, посилаючись на TUT.By.

"З метою забезпечення безпеки пасажирів у столичному метро буде заборонено рух деякими станцій, повідомили в пресслужбі метрополітену. С 18:15 припинено вхід-вихід пасажирів зі станцій метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купаловська", "Немига", "Фрунзенська", "Молодіжна" та "Пушкінська". Потяги на цій станції не зупиняються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, влада Білорусі на тлі протестів, що почалися в неділю, 9 серпня, планують повністю відключити зв'язок в країні та запровадити комендантську годину.

Як повідомляв УНН, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.

У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

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