Через протести президент Лівану вимагає від армії навести порядок в Бейруті

У суботу, 18 січня, в центрі ліванської столиці спалахнули сутички між поліцейськими підрозділами і активістами протестного руху.

Нагадаємо, в результаті заворушень щонайменше постраждали 160 осіб. Демонстранти закидали поліцейських камінням, петардами і пляшками із запальною сумішшю.