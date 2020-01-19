Через протести президент Лівану вимагає від армії навести порядок в Бейруті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент Лівану Мішель Аун вимагає від командувача армією і глави внутрішніх сил безпеки стабілізувати обстановку в центрі Бейрута і забезпечити безпеку мирних демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
У суботу, 18 січня, в центрі ліванської столиці спалахнули сутички між поліцейськими підрозділами і активістами протестного руху.
Нагадаємо, в результаті заворушень щонайменше постраждали 160 осіб. Демонстранти закидали поліцейських камінням, петардами і пляшками із запальною сумішшю.