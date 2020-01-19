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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Через протести президент Лівану вимагає від армії навести порядок в Бейруті

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент Лівану Мішель Аун вимагає від командувача армією і глави внутрішніх сил безпеки стабілізувати обстановку в центрі Бейрута і забезпечити безпеку мирних демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Через протести президент Лівану вимагає від армії навести порядок в Бейруті

У суботу, 18 січня, в центрі ліванської столиці спалахнули сутички між поліцейськими підрозділами і активістами протестного руху.

Нагадаємо, в результаті заворушень щонайменше постраждали 160 осіб. Демонстранти закидали поліцейських камінням, петардами і пляшками із запальною сумішшю.

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