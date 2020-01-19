Из-за протестов президент Ливана требует от армии навести порядок в Бейруте
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Ливана Мишель Аун требует от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В субботу, 18 января, в центре ливанской столицы вспыхнули столкновения между полицейскими подразделениями и активистами протестного движения.
Напомним, в результате беспорядков по меньшей мере пострадали 160 человек. Демонстранты забрасывали полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью.