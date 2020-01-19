Из-за протестов президент Ливана требует от армии навести порядок в Бейруте

В субботу, 18 января, в центре ливанской столицы вспыхнули столкновения между полицейскими подразделениями и активистами протестного движения.

Напомним, в результате беспорядков по меньшей мере пострадали 160 человек. Демонстранты забрасывали полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью.