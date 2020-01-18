Більше 100 осіб постраждали в ході зіткнень в Лівані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У столиці Лівану Бейруті більше 100 людей постраждали в ході акцій протесту, повідомляє УНН з посиланням на сторінку ліванського Червоного Хреста в Twitter.
На місці працюють 13 бригад організації. За даними медиків, більше 40 людей госпіталізували, ще понад 65 надали допомогу на місці.
За даними телеканалу LBC, протестуючі підпалили намети, зіткнення силовиків і демонстрантів також тривають у мечеті Мухаммеда аль-Аміна в центрі столиці. Силовики вже оточили будівлю парламенту. Для розгону демонстрантів вони застосували водомети.
Протести в Лівані не припиняються вже кілька місяців на тлі фінансової та політичної кризи.
Нагадаємо, у Лівані відбулись акції на підтримку та проти влади.