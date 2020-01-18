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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Більше 100 осіб постраждали в ході зіткнень в Лівані

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У столиці Лівану Бейруті більше 100 людей постраждали в ході акцій протесту, повідомляє УНН з посиланням на сторінку ліванського Червоного Хреста в Twitter.

Більше 100 осіб постраждали в ході зіткнень в Лівані

На місці працюють 13 бригад організації. За даними медиків, більше 40 людей госпіталізували, ще понад 65 надали допомогу на місці.

За даними телеканалу LBC, протестуючі підпалили намети, зіткнення силовиків і демонстрантів також тривають у мечеті Мухаммеда аль-Аміна в центрі столиці. Силовики вже оточили будівлю парламенту. Для розгону демонстрантів вони застосували водомети.

Протести в Лівані не припиняються вже кілька місяців на тлі фінансової та політичної кризи.

Нагадаємо, у Лівані відбулись акції на підтримку та проти влади.

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