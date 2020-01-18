Более 100 человек пострадали в ходе столкновений в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В столице Ливана Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, сообщает УНН со ссылкой на страницу ливанского Красного Креста в Twitter.
На месте работают 13 бригад организации. По данным медиков, более 40 человек госпитализированы, еще более 65 оказали помощь на месте.
По данным телеканала LBC, протестующие подожгли палатки, столкновения силовиков и демонстрантов также продолжаются в мечети Мухаммеда аль-Амина в центре столицы. Силовики уже окружили здание парламента. Для разгона демонстрантов они применили водометы.
Протесты в Ливане не прекращаются уже несколько месяцев на фоне финансового и политического кризиса.
Напомним, в Ливане прошли акции в поддержку и против власти.