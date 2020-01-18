Более 100 человек пострадали в ходе столкновений в Ливане

На месте работают 13 бригад организации. По данным медиков, более 40 человек госпитализированы, еще более 65 оказали помощь на месте.

По данным телеканала LBC, протестующие подожгли палатки, столкновения силовиков и демонстрантов также продолжаются в мечети Мухаммеда аль-Амина в центре столицы. Силовики уже окружили здание парламента. Для разгона демонстрантов они применили водометы.

Протесты в Ливане не прекращаются уже несколько месяцев на фоне финансового и политического кризиса.

Напомним, в Ливане прошли акции в поддержку и против власти.