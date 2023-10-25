Через посуху в Криму продовжується масове обміління річок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В окупованому Криму пересихають річки, які наповнювали сховища і забезпечували півострів прісною водою. У зв’язку з недоотриманням підживлення із водосховища, на межі висихання опинилася низка русел басейнів річок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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У Криму через посуху продовжується процес масового обміління водоймищ. За даними Крим.Реалії, на межі пересихання верхів'я річок Альма, Чорна та Бельбек, а також річка Біюк-Карасу, яка перестала отримувати живлення з Білогірського водосховища. Зберігається пересихання русел у басейнах річок муніципальних округів Алушти, Судака та Феодосії. Є випадки повного пересихання, - русло річки Сари-Су в Білогірському районі повністю заросло травою.
Головна річка Криму Салгир також стикається з проблемою обміління, оскільки не отримує підживлення із Сімферопольського водосховища.
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«Головна річка Криму Салгир практично не отримує підживлення із Сімферопольського водосховища, оскільки воду заощаджують на потреби кримської столиці... Наразі живлення річки відбувається за рахунок притоків і стоків», - повідомляє Крим.Реалії.
Зберігається критична ситуація з наповненням Білогірського і Тайганського водосховищ, оскільки вони заповнені на 32% і 16% від проєктного об'єму. Негативна динаміка триває, на що вливає теплі вересень та жовтень. Повідомляється, що на початок жовтня водосховища природного стоку в Криму наповнені лише на 62%.
Раніше УНН повідомляв, що підконтрольний рф Арбітражний суд Криму задовольнив позов до України за "водну блокаду" півострова, сума так званих збитків становить 152,6 млрд рублів.