Через посуху в Криму продовжується масове обміління річок

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 16238 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 88974 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 162847 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 164426 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133069 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135880 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87155 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93804 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99422 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89954 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.6м/с
58%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 12824 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 13102 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12560 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11065 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 11763 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 164424 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 228829 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377557 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314091 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 421842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11144 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16469 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33156 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29813 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133068 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Через посуху в Криму продовжується масове обміління річок

Київ • УНН

 • 121524 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В окупованому Криму пересихають річки, які наповнювали сховища і забезпечували півострів прісною водою. У зв’язку з недоотриманням підживлення із водосховища, на межі висихання опинилася низка русел басейнів річок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.

Через посуху в Криму продовжується масове обміління річок

Деталі

У Криму через посуху продовжується процес масового обміління водоймищ. За даними Крим.Реалії, на межі пересихання верхів'я річок Альма, Чорна та Бельбек, а також річка Біюк-Карасу, яка перестала отримувати живлення з Білогірського водосховища. Зберігається пересихання русел у басейнах річок муніципальних округів Алушти, Судака та Феодосії. Є випадки повного пересихання, - русло річки Сари-Су в Білогірському районі повністю заросло травою.

Головна річка Криму Салгир також стикається з проблемою обміління, оскільки не отримує підживлення із Сімферопольського водосховища.

Цитата

«Головна річка Криму Салгир практично не отримує підживлення із Сімферопольського водосховища, оскільки воду заощаджують на потреби кримської столиці... Наразі живлення річки відбувається за рахунок притоків і стоків», - повідомляє Крим.Реалії.

Зберігається критична ситуація з наповненням Білогірського і Тайганського водосховищ, оскільки вони заповнені на 32% і 16% від проєктного об'єму. Негативна динаміка триває, на що вливає теплі вересень та жовтень. Повідомляється, що на початок жовтня водосховища природного стоку в Криму наповнені лише на 62%.

Раніше УНН повідомляв, що підконтрольний рф Арбітражний суд Криму задовольнив позов до України за "водну блокаду" півострова, сума так званих збитків становить 152,6 млрд рублів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37