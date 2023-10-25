Из-за засухи в Крыму продолжается массовое обмеление рек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В оккупированном Крыму пересыхают реки, которые наполняли хранилища и обеспечивали полуостров пресной водой. В связи с недополучением подпитки из водохранилища, на грани высыхания оказался ряд русел бассейнов рек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
В Крыму из-за засухи продолжается процесс массового обмеления водоемов. По информации Крым.Реалии, на грани пересыхания верховья рек Альма, Черная и Бельбек, а также река Биюк-Карасу, которая перестала получать питание из Белогорского водохранилища. Сохраняется пересыхание русел в бассейнах рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии. Есть случаи полного пересыхания, - русло реки Сары-Су в Белогорском районе полностью заросло травой.
Главная река Крыма Салгир также сталкивается с проблемой обмеления, поскольку не получает подпитку из Симферопольского водохранилища.
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«Главная река Крыма Салгир практически не получает подпитку из Симферопольского водохранилища, поскольку воду экономят на нужды крымской столицы... Сейчас питание реки происходит за счет притоков и стоков», - сообщает Крым.Реалии.
Сохраняется критическая ситуация с наполнением Белогорского и Тайганского водохранилищ, поскольку они заполнены на 32% и 16% от проектного объема. Негативная динамика продолжается, на что вливает теплые сентябрь и октябрь. Сообщается, что на начало октября водохранилища естественного стока в Крыму наполнены лишь на 62%.
Ранее УНН сообщал, что подконтрольный рф Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск к Украине за "водную блокаду" полуострова, сумма так называемых убытков составляет 152,6 млрд рублей.