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Из-за засухи в Крыму продолжается массовое обмеление рек

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В оккупированном Крыму пересыхают реки, которые наполняли хранилища и обеспечивали полуостров пресной водой. В связи с недополучением подпитки из водохранилища, на грани высыхания оказался ряд русел бассейнов рек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Из-за засухи в Крыму продолжается массовое обмеление рек

Детали

В Крыму из-за засухи продолжается процесс массового обмеления водоемов. По информации Крым.Реалии, на грани пересыхания верховья рек Альма, Черная и Бельбек, а также река Биюк-Карасу, которая перестала получать питание из Белогорского водохранилища. Сохраняется пересыхание русел в бассейнах рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии. Есть случаи полного пересыхания, - русло реки Сары-Су в Белогорском районе полностью заросло травой.

Главная река Крыма Салгир также сталкивается с проблемой обмеления, поскольку не получает подпитку из Симферопольского водохранилища.

Цитата

«Главная река Крыма Салгир практически не получает подпитку из Симферопольского водохранилища, поскольку воду экономят на нужды крымской столицы... Сейчас питание реки происходит за счет притоков и стоков», - сообщает Крым.Реалии.

Сохраняется критическая ситуация с наполнением Белогорского и Тайганского водохранилищ, поскольку они заполнены на 32% и 16% от проектного объема. Негативная динамика продолжается, на что вливает теплые сентябрь и октябрь. Сообщается, что на начало октября водохранилища естественного стока в Крыму наполнены лишь на 62%.

Ранее УНН сообщал, что подконтрольный рф Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск к Украине за "водную блокаду" полуострова, сумма так называемых убытков составляет 152,6 млрд рублей.

Украинские Национальные Новости

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