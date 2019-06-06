Через підозри в оборудках з продажем судна відкрили провадження

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Військова прокуратура досліджує обставини продажу судна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) "Николай Савицкий" за заниженою вартістю. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону України.

Йдеться про досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом продажу рефрижераторного суховантажного судна ПрАТ "УДП" "Николай Савицкий" за значно заниженою вартістю, вказали у військовій прокуратурі.

"На сьогодні слідчі та прокурори досліджують питання можливого привласнення коштів підприємства посадовими особами ПрАТ "УДП" шляхом продажу у 2019 році рефрижераторного суховантажного судна "Николай Савицкий" ТОВ "Металлика" через електронні торги на електронному майданчику "Prozorro.sale" за суму 3 474 925 грн (при початковій ціні продажу − 3 440 500 грн)", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, разом з тим, відповідно до технічних характеристик судна, його вага становить понад 1200 тонн. "З урахуванням середньої ринкової вартості металобрухту в розмірі 6000 грн за 1 тонну, мінімальна вартість вказаного судна має становити близько 7 000 000 грн, що більш, ніж удвічі, перевищує ціну, за яку судно було фактично реалізоване", - вказали у прокуратурі.

Як зазначається, наразі у межах розслідування кримінального провадження тривають слідчі дії, обшуки, допити свідків.

Нагадаємо, колишній військовий комісар погорів на хабарі.

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