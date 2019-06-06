Из-за подозрений в махинациях с продажей судна открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Военная прокуратура исследует обстоятельства продажи судна ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) "Николай Савицкий" по заниженной стоимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.
Речь идет о досудебном расследовании в уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, по факту продажи рефрижераторного сухогруза ЧАО "УДП" "Николай Савицкий" по значительно заниженной стоимости, указали в военной прокуратуре.
"На сегодня следователи и прокуроры исследуют вопрос возможного присвоения средств предприятия должностными лицами ЧАО "УДП" путем продажи в 2019 году рефрижераторного сухогруза "Николай Савицкий" ООО "Металлика0" через электронные торги на электронной площадке "Prozorro.sale" за сумму 3 474 925 грн (при начальной цене продажи - 3 440 500 грн) ", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается, вместе с тем, согласно техническим характеристикам судна, его вес составляет более 1200 тонн. "С учетом средней рыночной стоимости металлолома в размере 6000 грн за 1 тонну, минимальная стоимость указанного судна должна составлять около 7 000 000 грн, что более чем вдвое превышает цену, за которую судно было фактически реализовано", - указали в прокуратуре.
Как отмечается, в настоящее время в рамках расследования уголовного производства проводятся следственные действия, обыски, допросы свидетелей.
Напомним, бывший военный комиссар попался на взятке.