Через обстріли рф Донеччини зранку загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Армія рф у неділю атакувала мирні села на Донеччині, двоє людей загинули та ще троє травмовані. Пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, зранку 22 жовтня окупаційні війська обстріляли с. Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм, перебуваючи на території власного домоволодіння, загинув місцевий житель 58 років.
Крім того, постраждало від російського мінометного обстрілу й с. Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання снаряда в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.
Також с. Нетайлове Покровського району від обстрілу зазнав тілесних ушкоджень 19-річний юнак, а в Торецьку внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років.
Крім того, вибухами пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі, вказали в прокуратурі.
Доповнення
Троє людей було травмовано внаслідок ворожих обстрілів Донеччини, які тривали протягом суботи 21 жовтня.