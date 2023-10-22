Из-за обстрелов рф Донецкой области утром погибли два человека, еще трое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Армия рф в воскресенье атаковала мирные села в Донецкой области, два человека погибли и еще трое травмированы. Повреждены частные и многоквартирные жилые дома. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, утром 22 октября оккупационные войска обстреляли с. Калиновка Бахмутского района. От полученных травм, находясь на территории собственного домовладения, погиб местный житель 58 лет.
Кроме того, пострадало от российского минометного обстрела и с. Васюковка Бахмутского района. От прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер 61-летний мужчина.
Также с. Нетайлово Покровского района от обстрела получил телесные повреждения 19-летний юноша, а в Торецке в результате вражеского обстрела получили контузии 59-летняя женщина и мужчина 60 лет.
Кроме того, взрывами повреждены частные домовладения, многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили, указали в прокуратуре.
Дополнение
Три человека были травмированы в результате вражеских обстрелов Донетчины, которые продолжались в течение субботы 21 октября.