На Донеччині окупанти поранили трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Троє людей було травмовано внаслідок ворожих обстрілів, які тривали протягом суботи 21 жовтня. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
“За 21 жовтня росіяни поранили 3 жителів Донеччини — у Восході, Очеретиному та Авдіївці”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни склала 1746 загиблих та 4268 поранених. Ці дані вказані без урахування жертв Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
Минулої доби у Донецькій області російські війська обстрілювали Вугледар майже зі всіх видів зброї, по Костянтинівці завдали ракетного удару, а вранці вдарили по Авдіївці.