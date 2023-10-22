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Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области оккупанты ранили трех человек

Киев • УНН

 • 150514 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Три человека были травмированы в результате вражеских обстрелов, которые продолжались в течение субботы 21 октября. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз, пишет УНН.

В Донецкой области оккупанты ранили трех человек

Цитата

“За 21 октября россияне ранили 3 жителей Донетчины — в Восходе, Очеретино и Авдеевке”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны составило 1746 погибших и 4268 раненых. Эти данные указаны без учета жертв Мариуполя и Волновахи.

Напомним

За прошедшие сутки в Донецкой области российские войска обстреливали Угледар почти из всех видов оружия, по Константиновке нанесли ракетный удар, а утром ударили по Авдеевке.

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