В Донецкой области оккупанты ранили трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Три человека были травмированы в результате вражеских обстрелов, которые продолжались в течение субботы 21 октября. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз, пишет УНН.
Цитата
“За 21 октября россияне ранили 3 жителей Донетчины — в Восходе, Очеретино и Авдеевке”, - говорится в сообщении.
Детали
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны составило 1746 погибших и 4268 раненых. Эти данные указаны без учета жертв Мариуполя и Волновахи.
Напомним
За прошедшие сутки в Донецкой области российские войска обстреливали Угледар почти из всех видов оружия, по Константиновке нанесли ракетный удар, а утром ударили по Авдеевке.