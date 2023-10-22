В Донецкой области оккупанты ранили трех человек

Цитата

“За 21 октября россияне ранили 3 жителей Донетчины — в Восходе, Очеретино и Авдеевке”, - говорится в сообщении.

Детали

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны составило 1746 погибших и 4268 раненых. Эти данные указаны без учета жертв Мариуполя и Волновахи.

Напомним

За прошедшие сутки в Донецкой области российские войска обстреливали Угледар почти из всех видов оружия, по Константиновке нанесли ракетный удар, а утром ударили по Авдеевке.