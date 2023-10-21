Донеччина: ворог продовжує обстріли Вугледара та Авдіївки, по Костянтинівці випустив ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Минулої доби у Донецькій області російські війська обстрілювали Вугледар майже зі всіх видів зброї, по Костянтинівці завдали ракетного удару, а вранці вдарили по Авдіївці. Про це повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у щоденному зведенні, пише УНН.
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"На Волноваському напрямку росіяни били по Вугледару з артилерії, мінометів, Градів та дронами-камікадзе - без жертв", - написав Мороз у Telegram.
Також в.о. голови ОВА зазначив, що на Донецькому напрямку ворог завдав ракетного удару по Новомихайлівці Мар'їнської громади, обстріляв Очеретине. "На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу - поранено 1 людину", - повідомив Мороз.
На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки і 2 нежитлові будівлі. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Міньківка. "Серед ночі росіяни ударили ракетами по Костянтинівці - пошкодили школу і їдальню", - зазначив в.о. голови ОВА.
На Лисичанському напрямку під обстрілами дві вулиці у Сіверську і дві вулиці у Серебрянці. Також зафіксовано 6 обстрілів Лиманської громади.
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