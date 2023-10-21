Донецкая область: враг продолжает обстрелы Угледара и Авдеевки, по Константиновке выпустил ракеты

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 9860 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 64713 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 39707 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 62920 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 188245 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 68799 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 118979 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167006 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154945 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155358 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 80737 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 84330 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 79269 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 114033 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 46441 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 64623 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 115881 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 188156 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 261046 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 312847 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 10589 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 47771 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 53448 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 52047 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 64667 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Донецкая область: враг продолжает обстрелы Угледара и Авдеевки, по Константиновке выпустил ракеты

Киев • УНН

 • 167186 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. За прошедшие сутки в Донецкой области российские войска обстреливали Угледар почти из всех видов оружия, по Константиновке нанесли ракетный удар, а утром ударили по Авдеевке. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в ежедневной сводке, пишет УНН.

Донецкая область: враг продолжает обстрелы Угледара и Авдеевки, по Константиновке выпустил ракеты

Цитата

"На Волновахском направлении россияне били по Угледару из артиллерии, минометов, Градов и дронами-камикадзе - без жертв", - написал Мороз в Telegram.

Также и.о. главы ОВА отметил, что на Донецком направлении враг нанес ракетный удар по Новомихайловке Марьинской громады, обстрелял Очеретино. "На утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу - ранен 1 человек", - сообщил Мороз.

На Горловском направлении в Торецке повреждены дом и хозяйственная постройка. В Часовоярской громаде повреждена многоэтажка, 3 частных дома и 2 нежилых здания. В Соледарской громаде под огнем Роздоловка и Миньковка. "Среди ночи россияне ударили ракетами по Константиновке - повредили школу и столовую", - отметил и.о. главы ОВА.

На Лисичанском направлении под обстрелами две улицы в Северске и две улицы в Серебрянке. Также зафиксировано 6 обстрелов Лиманской громады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне ранили гражданского в Авдеевке – ОВА

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23