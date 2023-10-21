Донецкая область: враг продолжает обстрелы Угледара и Авдеевки, по Константиновке выпустил ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. За прошедшие сутки в Донецкой области российские войска обстреливали Угледар почти из всех видов оружия, по Константиновке нанесли ракетный удар, а утром ударили по Авдеевке. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в ежедневной сводке, пишет УНН.
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"На Волновахском направлении россияне били по Угледару из артиллерии, минометов, Градов и дронами-камикадзе - без жертв", - написал Мороз в Telegram.
Также и.о. главы ОВА отметил, что на Донецком направлении враг нанес ракетный удар по Новомихайловке Марьинской громады, обстрелял Очеретино. "На утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу - ранен 1 человек", - сообщил Мороз.
На Горловском направлении в Торецке повреждены дом и хозяйственная постройка. В Часовоярской громаде повреждена многоэтажка, 3 частных дома и 2 нежилых здания. В Соледарской громаде под огнем Роздоловка и Миньковка. "Среди ночи россияне ударили ракетами по Константиновке - повредили школу и столовую", - отметил и.о. главы ОВА.
На Лисичанском направлении под обстрелами две улицы в Северске и две улицы в Серебрянке. Также зафиксировано 6 обстрелов Лиманской громады.
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