Росіяни поранили цивільного в Авдіївці - ОВА

Цитата

“За 20 жовтня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці”, - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни складає 1745 загиблих та 4265 поранених. Проте ці дані вказані без урахування жертва Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо

Російські війська за минулу добу вбили одного і поранили двох жителів Донецької області.