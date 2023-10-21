Росіяни поранили цивільного в Авдіївці - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Унаслідок російських атак на Авдіївку Донецької області отримала поранення одна людина. Про це інформує в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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“За 20 жовтня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці”, - йдеться у повідомленні.
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни складає 1745 загиблих та 4265 поранених. Проте ці дані вказані без урахування жертва Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
Російські війська за минулу добу вбили одного і поранили двох жителів Донецької області.