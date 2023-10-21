Россияне ранили гражданского в Авдеевке - ОВА

Цитата

“За 20 октября россияне ранили 1 жителя Донетчины — в Авдеевке”, - говорится в сообщении.

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны составляет 1745 погибших и 4265 раненых. Однако эти данные указаны без учета жертв Мариуполя и Волновахи.

Напомним

Российские войска за минувшие сутки убили одного и ранили двух жителей Донецкой области.