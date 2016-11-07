Через обмежувальний знак в районі Європейської площі виникли затори
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Через обмежувальний знак, який дозволяє тільки правий поворот на виїзді з вулиці Трьохсвятительської до Європейської площі у Києві, транспортна ситуація в районі площі та на Хрещатику ввечері значно ускладнилася, повідомляє УНН.
Дорожній знак забороняє виїзд з вулиці Трьохсвятительської до Європейської площі, де багато автомобілістів розвертаються для того, щоб виїхати з центру столиці. Знак дозволяє тільки правий поворот на Хрещатик до Бессарабської площі.
Наразі вже утворилася тягучка, автомобілі розвертаються не об’їжджаючи коло на Європейський площі, а просто вклинюючись в ряду машин, що прямують в той чи інший бік.
Сервіс Яндекс.пробки показує, що швидкість руху в цьому районі становить не більше 5 км на годину, а тянучки розтяглися майже на кілометр.
Ситуацію в районі Європейської площі та вулиці Хрещатик можна відстежувати за допомогою онлайн-камери УНН.