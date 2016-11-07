Из-за ограничительного знака в районе Европейской площади возникли пробки

Дорожный знак запрещает выезд с улицы Трехсвятительской к Европейской площади, где многие автомобилисты разворачиваются для того, чтобы выехать из центра столицы. Знак позволяет только правый поворот на Крещатик до Бессарабской площади.

Сейчас уже образовалась тянучка, автомобили разворачиваются не объезжая круг на Европейской площади, а просто вклиниваясь в ряд машин, направляющихся в ту или иную сторону.

Сервис Яндекс.Пробки показывает, что скорость движения в этом районе составляет не более 5 км в час, а тянучки растянулись почти на километр.

Ситуацию в районе Европейской площади и улице Крещатик можно отслеживать с помощью онлайн-камеры УНН.