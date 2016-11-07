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15 марта, 19:03 • 112099 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157713 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132479 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125382 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109885 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104031 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100472 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131025 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Из-за ограничительного знака в районе Европейской площади возникли пробки

Из-за ограничительного знака в районе Европейской площади возникли пробки

Киев • УНН

 • 9467 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Из-за ограничительного знака, который позволяет только правый поворот на выезде с улицы Трехсвятительской к Европейской площади в Киеве, транспортная ситуация в районе площади и на Крещатике вечером значительно осложнилась, сообщает УНН.

Дорожный знак запрещает выезд с улицы Трехсвятительской к Европейской площади, где многие автомобилисты разворачиваются для того, чтобы выехать из центра столицы. Знак позволяет только правый поворот на Крещатик до Бессарабской площади.

Сейчас уже образовалась тянучка, автомобили разворачиваются не объезжая круг на Европейской площади, а просто вклиниваясь в ряд машин, направляющихся в ту или иную сторону.

Сервис Яндекс.Пробки показывает, что скорость движения в этом районе составляет не более 5 км в час, а тянучки растянулись почти на километр.

Ситуацию в районе Европейской площади и улице Крещатик можно отслеживать с помощью онлайн-камеры УНН.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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