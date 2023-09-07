Через нічну атаку рф на Одещину постраждало двоє людей - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Унаслідок нічного ворожого нальоту «шахедів» на південь Одещини постраждало двоє цивільних, повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
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У ніч на 7 вересня ворог вкотре обстріляв припортову та цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Внаслідок атаки постраждало двоє водіїв вантажівок.
Також руйнувань зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь.
Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв про одного постраждалого внаслідок російської атаки на Одещину у ніч на 7 вересня.
Українські військові в Одеській області уночі знищили 24 безпілотних літальних апарати типу "Shahed-131/136".