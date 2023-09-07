Из-за ночной атаки рф на Одесскую область пострадали два человека - прокуратура

Детали

В ночь на 7 сентября враг в очередной раз обстрелял припортовую и гражданскую инфраструктуру юга Одесской области. В результате атаки пострадали двое водителей грузовиков.

Также разрушениям подверглись элеватор и административные помещения. Кроме того, взрывной волной поврежден ряд частных домовладений.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Напомним

Ранее УНН сообщал об одном пострадавшем в результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 7 сентября.

Украинские военные в Одесской области ночью уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-131/136".