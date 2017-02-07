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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через негоду у Херсоні заборонили рух великовагового вантажного транспорту

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 7 лютого. УНН. У зв'язку з ускладненням погодних умов на території Херсона заборонено рух великовагового вантажного транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міської ради.

Через негоду у Херсоні заборонили рух великовагового вантажного транспорту

Відповідне рішення сьогодні прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Місця відстою транспорту: на в’їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі одного з заводів, на шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійському), в районі винзаводу та в’їзду в смт Комишани.

Сьогодні на території Херсона сніг з дощем, ожеледь, на дорогах ожеледиця, зниження температури повітря вночі до 2° морозу. 8 лютого температура повітря вночі знизиться до 10° морозу, вдень до 1-6° морозу. Протягом 8 – 11 лютого 2017 року температура повітря вночі буде становити 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, рівень аварійності на дорогах залишається критичним у дев’яти областях.

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