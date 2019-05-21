Через місяць після виборів в Індонезії оголосили перемогу чинного президента
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Чинний президент Індонезії Джоко Відодо здобув перемогу на минулих в країні виборах з 55,5% голосів і залишиться главою держави на другий термін. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Таку заяву у вівторок зробив глава індонезійської Центральної виборчої комісії.
За підсумками перевірки всіх бюлетенів Відодо набрав 55,5% голосів виборців. Його єдиний суперник - опозиційний кандидат Прабово Субіанто - заручився підтримкою 44,5% виборців.
Ще до оголошення результатів Субіанто зажадав провести незалежну перевірку виборів, що відбулися. За оцінками його команди, різні порушення виборчого процесу були зафіксовані як мінімум на 73 тис. Ділянках, запрошення прийти на вибори не отримали близько 6,7 млн, що мають право голосу.
Загальні вибори пройшли в Індонезії 17 квітня. Громадяни вибирали президента, депутатів двох палат парламенту, місцевих законодавців. Всього у виборах брали участь майже 240 тис. кандидатів, які претендували на 20 тис. місць. Явка перевищила 80% зі 193 млн осіб, що мають право голосу. По всій країні було відкрито понад 813 тис. виборчих дільниць.
Нагадаємо, в Індонезії число померлих членів виборчих комісій зросла до 496. Більшість померлих були у віці від 50 до 70 років.