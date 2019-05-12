Кількість загиблих працівників виборчих комісій в Індонезії збільшилась майже до 500
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Індонезії число померлих членів виборчих комісій зросла до 496. Більшість померлих були у віці від 50 до 70 років. Про це повідомляє The Straits Times з посиланням на дані уряду видання, передає УНН.
Міністерство охорони здоров'я Індонезії оголосило, що найчастіше причиною смерті членів виборчкомів в чотирьох провінціях — Джакарті, Західній Яві, Ріау і Південно-Східному Сулавесі — був інсульт або серцевий напад. Найбільша кількість смертей зафіксовано в провінції Західна Ява - 131.
За словами очевидців, жертви були виснажені після 12 годин безперервної роботи підрахунку голосів.
Окрім того, учасники виборів вмирали від серцевої й дихальної недостатності, сепсису, астми, а також внаслідок ДТП.
Як повідомляв УНН, за даними екзит-полів, на виборах президента в Індонезії, які відбулися у середу, 17 квітня, найбільшу кількість голосів набирає чинний президент країни Джоко Відодо. Виборча комісія оголосить остаточні результати 22 травня.