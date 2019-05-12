Количество погибших работников избирательных комиссий в Индонезии увеличилось почти до 500
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Индонезии число умерших членов избирательных комиссий выросло до 496. Большинство умерших были в возрасте от 50 до 70 лет. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на данные правительства издание, передает УНН.
Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что чаще всего причиной смерти членов избиркомов в четырех провинциях - Джакарте, Западной Яве, Риау и Юго-Восточной Сулавеси - был инсульт или сердечный приступ. Наибольшее количество смертей зафиксировано в провинции Западная Ява - 131.
По словам очевидцев, жертвы были истощены после 12 часов непрерывной работы подсчета голосов.
Кроме того, участники выборов умирали от сердечной и дыхательной недостаточности, сепсиса, астмы, а также в результате ДТП.
Как сообщал УНН, по данным экзит-полов, на выборах президента в Индонезии, которые состоялись в среду, 17 апреля, наибольшее количество голосов набирает действующий президент страны Джоко Видодо. Избирательная комиссия объявит окончательные результаты 22 мая.