Количество погибших работников избирательных комиссий в Индонезии увеличилось почти до 500

Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что чаще всего причиной смерти членов избиркомов в четырех провинциях - Джакарте, Западной Яве, Риау и Юго-Восточной Сулавеси - был инсульт или сердечный приступ. Наибольшее количество смертей зафиксировано в провинции Западная Ява - 131.



По словам очевидцев, жертвы были истощены после 12 часов непрерывной работы подсчета голосов.



Кроме того, участники выборов умирали от сердечной и дыхательной недостаточности, сепсиса, астмы, а также в результате ДТП.



Как сообщал УНН, по данным экзит-полов, на выборах президента в Индонезии, которые состоялись в среду, 17 апреля, наибольшее количество голосов набирает действующий президент страны Джоко Видодо. Избирательная комиссия объявит окончательные результаты 22 мая.