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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 74894 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 91206 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100579 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124161 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137970 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144692 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Количество погибших работников избирательных комиссий в Индонезии увеличилось почти до 500

Количество погибших работников избирательных комиссий в Индонезии увеличилось почти до 500

Киев  •  УНН

 • 8536 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Индонезии число умерших членов избирательных комиссий выросло до 496. Большинство умерших были в возрасте от 50 до 70 лет. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на данные правительства издание, передает УНН.

Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что чаще всего причиной смерти членов избиркомов в четырех провинциях - Джакарте, Западной Яве, Риау и Юго-Восточной Сулавеси - был инсульт или сердечный приступ. Наибольшее количество смертей зафиксировано в провинции Западная Ява - 131.

По словам очевидцев, жертвы были истощены после 12 часов непрерывной работы подсчета голосов.

Кроме того, участники выборов умирали от сердечной и дыхательной недостаточности, сепсиса, астмы, а также в результате ДТП.

Как сообщал УНН, по данным экзит-полов, на выборах президента в Индонезии, которые состоялись в среду, 17 апреля, наибольшее количество голосов набирает действующий президент страны Джоко Видодо. Избирательная комиссия объявит окончательные результаты 22 мая.

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