Через месяц после выборов в Индонезии огласили победу действующего президента

Такое заявление во вторник сделал главп индонезийской Центральной избирательной комиссии.

По итогам проверки всех бюллетеней Видодо набрал 55,5% голосов избирателей. Его единственный соперник - оппозиционный кандидат Прабово Субианто - заручился поддержкой 44,5% избирателей.

Еще до оглашения результатов Субианто потребовал провести независимую проверку состоявшихся выборов. По оценкам его команды, различные нарушения избирательного процесса были зафиксированы как минимум на 73 тыс. участках, приглашения прийти на выборы не получили около 6,7 млн имеющих право голоса.

Всеобщие выборы прошли в Индонезии 17 апреля. Граждане выбирали президента, депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка превысила 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.

Напомним, в Индонезии число умерших членов избирательных комиссий выросло до 496. Большинство умерших были в возрасте от 50 до 70 лет.