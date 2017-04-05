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Через півмарафон на вихідних у Києві обмежать рух транспорту

Через півмарафон на вихідних у Києві обмежать рух транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Найближчих суботи та неділі, 8 і 9 квітня, у зв’язку з проведенням Київського півмарафону на деяких вулицях і мостах столиці буде обмежено рух транспорту, передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Цими вихідними, 8 та 9 квітня, у зв’язку з проведенням у столиці Київського міжнародного півмарафону, який об’єднає близько 9 тис. учасників із 50 країн світу, на деяких вулицях і мостах міста буде обмежено рух транспорту.

Традиційно маршрут півмарафону пролягатиме колом уздовж Дніпра, старт і фініш спортсменів – на Поштовій площі.

Частково або повністю буде обмежено рух транспорту на таких вулицях і мостах:

8 квітня:

Контрактова площа – з 05:00 до 22:00.

Вул.П.Сагайдачного – з 05:00 до 24:00 (від Поштової площі до вул.Борисоглібської).

9 квітня:

Контрактова площа – з 05:00 до 22:00.

Вул.П.Сагайдачного – з 05:00 до 22:00.

Дніпровський узвіз – з 09:00 до 10:30 буде перекрито підйом та спуск біля мосту Метро.

Набережне шосе – з 08:00 до 10:30 перекривається рух в обидва напрямки від мосту Метро до Контрактової площі, також з 09:00 до 12:40 буде перекрито рух від Боричевого узвозу до мосту Метро.

Вул.Набережно-Хрещатицька – з 08:30 до 12:40 перекривається рух у проміжку Боричевого узвозу до Гаванського мосту.

Гаванський міст – із 09:00 до 11:40 буде перекрито рух в сторону мосту Георгія Фукси (колишній Московський міст - ред.).

Вул.Набережно-Рибальська – з 09:30 до 10:40 перекриватиметься рух в сторону Лівого берега до зупинки "Парк Дружби Народів".

Буде організовано реверсивний рух у смузі зустрічного руху:

вул.Труханівська – з 08:30 до 12:50 перекриватиметься рух в обидва напрямки;

Володимирський узвіз – з 08:30 до 13:00 перекриватиметься рух в обидва напрямки.

Також на вищезазначених вулицях буде обмежено рух усіх видів транспорту, зокрема громадського та велосипедного.

Як повідомляв УНН, 28 березня рух транспорту на мосту Метро у Києві частково обмежать.

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