Через полумарафон на выходных в Киеве ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В ближайшие выходные, 8 и 9 апреля, в связи с проведением Киевского полумарафона на некоторых улицах и мостах столицы будет ограничено движение транспорта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
В эти выходные, 8 и 9 апреля, в связи с проведением в столице Киевского международного полумарафона, который объединит около 9 тыс. участников из 50 стран мира, на некоторых улицах и мостах города будет ограничено движение транспорта.
Традиционно маршрут полумарафон будет пролегать по кругу вдоль Днепра, старт и финиш спортсменов - на Почтовой площади.
Частично или полностью будет ограничено движение транспорта на таких улицах и мостах:
8 апреля:
Контрактовая площадь - с 05:00 до 22:00.
Ул.П.Сагайдачного - с 05:00 до 24:00 (от Почтовой площади до ул.Борисоглебская).
9 апреля:
Контрактовая площадь - с 05:00 до 22:00.
Ул.П.Сагайдачного - с 05:00 до 22:00.
Днепровский спуск - с 09:00 до 10:30 будет перекрыто подъем и спуск возле моста Метро.
Набережное шоссе - с 08:00 до 10:30 перекрывается движение в обе стороны от моста Метро до Контрактовой площади, также с 09:00 до 12:40 будет перекрыто движение от Боричевого спуска до моста Метро.
Ул.Набережно-Крещатицкая - с 08:30 до 12:40 перекрывается движение в промежутке Боричевого спуска к Гаванского моста.
Гаванский мост - с 09:00 до 11:40 будет перекрыто движение в сторону моста Георгия Фукса (бывший Московский мост - ред.).
Ул.Набережно-Рыболовная - с 09:30 до 10:40 будет перекрываться движение в сторону Левого берега до остановки "Парк Дружбы Народов".
Будет организовано реверсивное движение в полосе встречного движения:
ул.Трухановская - с 08:30 до 12:50 будет перекрываться движение в обоих направлениях;
Владимирский спуск - с 08:30 до 13:00 будет перекрываться движение в обоих направлениях.
Также на вышеупомянутых улицах будет ограничено движение всех видов транспорта, в частности общественного и велосипедного.
Как сообщал УНН, 28 марта движение транспорта на мосту Метро в Киеве частично ограничат.